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رياضة

ميدو: فايلر مدرب كبير وقارئ جيد للمباريات

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 01:01 ص
فايلر
فايلر
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محمد رشاد
أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق على السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي عقب مباراة انبي فى الدوري المصري.

وقاد فايلر الأهلي للفوز على إنبي بهدفين دون رد في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز. 

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "فايلر أثبت إنه مدرب كبير وقارئ جيد للمباريات بتبديل أدوار السولية و ديانج عندما صعبت عليه مباراة إنبي".

واختتم: "فايلر أعاد السولية الحريف بلغة الكورة والذي يمتلك القدرة على توزيع اللعب بشكل جيد بدلا من ديانج وهذا هو الدور الذي افتقده الزمالك أمام الاتحاد". 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تعادل مع الاتحاد السكندري 1-1 خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس على ملعب برج العرب ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
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