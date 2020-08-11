AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تنسيقية الأحزاب: 63 مليون مواطن من المقرر أن يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:10 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ سيجمع العديد من التخصصات المختلفة وسيكون مكمل تشريعى،  ويعد بيت خبرة كبير ويجمع كل القامات العلمية والتخصصية فى كل المجالات ولكي يكون ذراع استشاري لمجلس الشعب.

وأضاف "بدوي" فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس الشيوخ له اختصاصات معينة، مشيرًا إلى أن الانتخباات ستمر بانتظام كما شاهدنا فى انتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج والتى اشرفت عليه وزارة الهجرة لكى يخرج بصورة جيدة.

وتابع أن هناك 63 مليون مواطن من المقرر أن يدلون بأصواتهم فى الانتخبات، منوهًا أن هناك تجهيزات وتأمينات فى المقار الانتخابية، مشددًا على وجود علامات التباعد الاجتماعي فى اللجان الانتخابية.

وأكد أن مجلس الشيوخ سيقوم بدور مكمل لمجلس النواب الحالي، ويخفف العبء عن مجلس النواب، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ مكمل فى بعض الامور الاخرى كالتحالفات الدولية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيقية الأحزاب تطلق مبادرة للنظر في قوانين الاستحقاقات الانتخابية .. فيديو

عضو تنسيقية الأحزاب: أجرينا حوارا مجتمعيا مع 27 حزبا حول الاستحقاقات الانتخابية

تنسيقية الأحزاب: لم نحسم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

متحدث تنسيقية شباب الأحزاب: أنشأنا غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتخابات الشيوخ

بفيديو دعائي.. القائمة الوطنية "من أجل مصر" تبدأ حملاتها لانتخابات مجلس الشيوخ

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و11 حزبا يدعون الشعب لدعم القائمة الوطنية من أجل مصر

ترشيحاتنا

أزمة كورونا تأكل ثروة الملكة إليزابيث وعائلتها

الدماء تغطي ساحة ترافالجار في لندن خلال اليوم العالمي للشعوب الأصلية.. صور

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

ليلة ارتجف فيها الرئيس الأمريكي| دقائق أثارت فضول العالم.. ترامب يغادر المؤتمر الصحفي ويعود بسبب إطلاق نار.. نقل المسلح إلى المستشفى بعد إصابته

اطردي النمل من منزلك بحيلة غريبة وآمنة

AdvertisementS

وسائل إعلام يونانية: الطائرات والسفن الحربية مستعدة للرد على أي تحرك تركي

اطردي النمل من منزلك بحيلة غريبة وآمنة

في عيد ميلاد نجاة الصغيرة.. تعرف على اسمها وعمرها الحقيقي وعدد زيجاتها

في الذكرى الخامسة لرحيله.. حقيقة زواج نور الشريف سِرًّا من درة

بعد قليل..انطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2020..فيديو

٤ حيل لن تكلفك الكثير تخلصك من انتشار الذباب فى المنزل والعمل

أخبار الرياضة| الزمالك يتراجع عن تغريم اللاعبين.. ورضا عبد العال ينتقد مرتضى منصور.. وحسام حسن: مش محتاج للظهور في قناة الأهلي

قبل ساعات من بدء ماراثون مجلس الشيوخ.. تكثيف التواجد الأمنى فى محيط لجان الاقتراع

في الذكرى الخامسة لرحيله.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

احمى نفسك فى الموجة الثانية لكورونا.. إليك أسباب عودة الإصابات وطرق الوقاية.. واكتشف حقيقة انتقاله فى الطعام واللحوم المصنعة

دعاء التحصين من الحسد والعين يكفيك شرهما

رئيس عام امتحانات الثانوية العامة يوضح حقيقة مطالبته بإعدام المصححين بسبب التظلمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطلق النار على نفسه بالخطأ.. العناية الإلهية تنقذ طفلا من موت محقق.. تفاصيل

بعد إطلالتها الأخيرة.. فساتين درة تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

عَرَض غامض.. ممثلة أمريكية تؤكد تساقط شعرها بسبب كورونا