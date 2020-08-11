تنسيقية الأحزاب: 63 مليون مواطن من المقرر أن يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات.. فيديو

قال خالد بدوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس الشيوخ سيجمع العديد من التخصصات المختلفة وسيكون مكمل تشريعى، ويعد بيت خبرة كبير ويجمع كل القامات العلمية والتخصصية فى كل المجالات ولكي يكون ذراع استشاري لمجلس الشعب.





وأضاف "بدوي" فى مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مجلس الشيوخ له اختصاصات معينة، مشيرًا إلى أن الانتخباات ستمر بانتظام كما شاهدنا فى انتخابات مجلس الشيوخ فى الخارج والتى اشرفت عليه وزارة الهجرة لكى يخرج بصورة جيدة.





وتابع أن هناك 63 مليون مواطن من المقرر أن يدلون بأصواتهم فى الانتخبات، منوهًا أن هناك تجهيزات وتأمينات فى المقار الانتخابية، مشددًا على وجود علامات التباعد الاجتماعي فى اللجان الانتخابية.





وأكد أن مجلس الشيوخ سيقوم بدور مكمل لمجلس النواب الحالي، ويخفف العبء عن مجلس النواب، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ مكمل فى بعض الامور الاخرى كالتحالفات الدولية.



