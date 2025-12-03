النسخة السابعة.. نقابة العلاج الطبيعي تطلق مؤتمر تحدي الإعاقة 2025

تطلق النقابة العامة للعلاج الطبيعي مؤتمر "تحدي الإعاقة" في نسخته السابعة يومي 12 و13 ديسمبر 2025.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد إيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويرأس المؤتمر شرفيا الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، ويأتي هذا الحدث العلمي في إطار حرص النقابة على تعزيز دور العلاج الطبيعي للإرتقاء بمنظومة الصحة في خدمة المجتمع، ودعم الجهود الوطنية نحو تمكين ذوي الإعاقة وتوسيع آفاق البحث العلمى والتواصل المهنى.

ويمثل المؤتمر منصة سنوية لدعم وتمكين ذوي الهمم في مصر منذ سبع سنوات، حيث يهدف إلى خلق بيئة دامجة وتوفير فرص حقيقية للحوار البناء حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد حمل المؤتمر منذ انطلاقته الأولى رسالة واضحة تؤكد أن صوت ذوي الهمم يجب أن يصل، وأن حقوقهم يجب أن تتحقق، وأن فرصهم تستحق أن تكبر وتتسع.

وتشهد فعاليات المؤتمر مشاركة أكثر من 80 شركة رائدة في مجال الخدمات المساندة لذوي الهمم، إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية يشارك فيها أكثر من 50 محاضر من الخبراء المحليين والدوليين، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات في مجالات التأهيل والدمج المجتمعي.

وتواصل النقابة العامة للعلاج الطبيعي من خلال هذا المؤتمر مسيرتها في إبراز قصص النجاح الملهمة لأصحاب الهمم، وفتح آفاق جديدة في التعليم والتأهيل والتوظيف، انطلاقا من إيمانها بأن القدرة دائما أكبر من أي تحد، وأن حقوق ذوي الهمم وفرصهم تستحق كل الدعم والاهتمام لبناء مجتمع أكثر شمولا وعدلا.