رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
خلال فعاليات معرض "EDEX 2025".. وزير الإنتاج الحربي ووزير الطاقة والتعدين البوسني يناقشان الشراكات الدفاعية
وزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج
جامعة مطروح تنظّم زيارة علمية لطلابها إلى معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
النسخة السابعة.. نقابة العلاج الطبيعي تطلق مؤتمر تحدي الإعاقة 2025

الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي
الدكتور سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي
الديب أبوعلي

تطلق النقابة العامة للعلاج الطبيعي مؤتمر "تحدي الإعاقة" في نسخته السابعة يومي 12 و13 ديسمبر 2025.

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور محمد إيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

ويرأس المؤتمر شرفيا الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، ويأتي هذا الحدث العلمي في إطار حرص النقابة على تعزيز دور العلاج الطبيعي للإرتقاء بمنظومة الصحة في خدمة المجتمع، ودعم الجهود الوطنية نحو تمكين ذوي الإعاقة وتوسيع آفاق البحث العلمى والتواصل المهنى.

ويمثل المؤتمر منصة سنوية لدعم وتمكين ذوي الهمم في مصر منذ سبع سنوات، حيث يهدف إلى خلق بيئة دامجة وتوفير فرص حقيقية للحوار البناء حول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقد حمل المؤتمر منذ انطلاقته الأولى رسالة واضحة تؤكد أن صوت ذوي الهمم يجب أن يصل، وأن حقوقهم يجب أن تتحقق، وأن فرصهم تستحق أن تكبر وتتسع.

وتشهد فعاليات المؤتمر مشاركة أكثر من 80 شركة رائدة في مجال الخدمات المساندة لذوي الهمم، إلى جانب عقد ورش عمل متخصصة وجلسات حوارية يشارك فيها أكثر من 50 محاضر من الخبراء المحليين والدوليين، بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أحدث الابتكارات في مجالات التأهيل والدمج المجتمعي.

وتواصل النقابة العامة للعلاج الطبيعي من خلال هذا المؤتمر مسيرتها في إبراز قصص النجاح الملهمة لأصحاب الهمم، وفتح آفاق جديدة في التعليم والتأهيل والتوظيف، انطلاقا من إيمانها بأن القدرة دائما أكبر من أي تحد، وأن حقوق ذوي الهمم وفرصهم تستحق كل الدعم والاهتمام لبناء مجتمع أكثر شمولا وعدلا.

