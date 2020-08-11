محافظ البحيرة: الإقبال الجماهيري على لجان الشيوخ يظهر وعي الشعب السياسي

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن بعودة مجلس الشيوخ تحت مظلة الحياة التشريعية في مصر تكتمل أركان الدستور، وأن اليوم يتم بدء العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بعد انقطاع دام لـ 7سنوات.





وناشد اللواء هشام آمنة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "تن" الفضائية، كل المصريين على ضرورة التوجه للإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات وهذا لان مشاركتهم تدل على شرعية الدولة وقوة مؤسساتها.





وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم حث كل مواطني المحافظة على ضرورة المشاركة في تلك الانتخابات والتوجه للجان الانتخابية وكيفية اختيار المرشح المناسب وذلك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والصفحة الرسمية للمحافظة.





وأكد الإقبال الجماهيري على اللجان ينم على وعي الشعب السياسي، ويأمل أن تسير العملية الانتخابية بانتظام شديد داخل كل محافظات الجمهورية.





وواصل أن محافظة البحيرة قامت بعمل كل الاستعدادات لاستقبال انتخابات الشيوخ، بالمحافظة 923 لجنة موزعة على 4 مليون ناخب.



