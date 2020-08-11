وزير التعليم العالي: انتخابات الشيوخ تعقد وسط مناخ ديمقراطي

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن انتخابات مجلس الشيوخ التي انطلقت صباح اليوم تجري في ظل إجراءات احترازية، ومناخ ديمقراطي تتمتع به مصر.





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جاء ذلك عقب إدلاء وزير التعليم العالي بصوته الانتخابي بمجلس الشيوخ في لجنته بمركز شباب التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، فى اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ.





واطمأن الوزير على الإجراءات الاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين، والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعى، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.



