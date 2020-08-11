أضرار البروتين للشعر.. توقفي عن استعماله لهذه الأسباب

- يمكن لأستنشاق طفلك لـ مادة "الفورمالين" أن يسبب التهاب الحلق والكحة وحكة في العينين، فالبخار المتصاعد عند استخدام مكواة البخار للشعر منها السام ومنها ما يسبب الاختناق.

- جسم الأطفال يكون حساسًا لذا فقد تتسبب مادة الفورمالين ظهور أعراض الصداع ونقص الانتباه على طفلك، وقد يُعاني من حكة شديدة واحمرار في فروة الرأس.





- استعمال المكواة بدرجات حرارة عالية تصل إلى 250 درجة مئوية، وهي درجات حرارة خطرة على الجلد والشعر كما أنها تسبب بعض الحروق بشكل كبير على الأطفال.







