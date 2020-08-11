أضرار البروتين للشعر.. توقفي عن استعماله لهذه الأسباب

يعد البروتين من أشهر الطرق لعلاج الشعر، وخاصة الشعر الجاف، فهو يساعد على إمداد الشعر بالبروتين اللازم، والتخلص من الرطوبة الزائدة والحفاظ على الشعر بشكل صحي، ولكن تختلف أنواع البروتين العلاجي من مكان لأخر كما يختلف الضرر الناتج ايضًا، وفيما يلي نستعرض أضرار البروتين للشعر في التقرير التالي.
اضرار البروتين للشعر
- تعمل زيادة كمية البروتين على الشعر عن المعدل المطلوب على زيادة تلف الشعر بشكل أكبر، والحصول على نتائج غير جيدة.
- زيادة معدل البروتين في الشعر يعمل على جفاف الشعر من الزيوت الطبيعية المتواجدة بداخلة، وزيادة تقصف الشعر، وتكسرة
- ومع تكرار استخدام البروتين يؤدي إلى جفاف الشعر أحيانًا، إضافة إلى ذلك سوء استخدام نوع البروتين، أو استخدام البروتين الخاطئ للشعر يؤثر على الشعر بطريقة سلبية.
اضرار عمل البروتين للشعر
- إصابة الشعر بالجفاف
يستخدم البروتين بشكا دائم لعلاج الشعر التالف، وعلى الرغم من أن البروتين يستخدم لعلاج الشعر التالف، إلا ان نتيجة استخدام المواد الكيميائية الضارة مثل الصبغة يمكن أن تتسبب في جفاف الشعر بشكل كبير في حالة الإفراط في استخدام منتجات البروتين، وخاصةً في حالة استخدام الشعر الذى لا يحتاج إلى استخدام كمية كبيرة من البروتين.
ويعود ذلك إلى أن البروتين يستخدم بشكل كبير في علاج الشعر التالف بالفعل لتحسين حالة، ولكنه يعمل على فقدان الشعر لترطيبة الطبيعي ، ولذلك يفضل استخدام المرطبات الفعالة بشكل قوي للحصول على أفضل نتيجة من البروتين للشعر.
كما لا يفضل وضع البروتين على الشعر دون متخصص لعدم تدمير الشعر بشكل نهائي
2- ضعف الشعر
كما يفضل التأكد من أختيارأفضل انواع البروتين بشكل دقيق، وعدم الإفراط في استخدامة بشكل دائم حتى لا يجعل الشعر ضغيف وخفيف، لذلك يجب اأختيار البروتين المناسب للشعر من قبل متخصص.
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اضرار البروتين للشعر للأطفال
يحتوي البروتين على مادة الفورمالين، وهي المسؤولة عن فرد الشعر بشكل أنسيابي، فالبروتين وحدة يساعد على تغذية الشعر، وجعلة لامعا بشكل صحى، ولكن دون مادة الفورمالين لا يمكن للبروتين فرد الشعر بمفردة، فالبروتين يعطي الشعر بعض الحيوية ليظهر بشكل جذاب، ولكن لا يمكنه فرد الشعر ولو بنسبة بسيطة.
وحتى المنتجات المدون عليها بأنها خالية بشكل تام من الفورمالين، أيضًا عند تعرضها لحرارة المكواة تنتج مادة (الفورمالدهايد)، وهي مادة محظور استعمالها في أكثر من دولة على مستوى العالم في العديد من الدول الأوروبية بشكل تام لخطورتها، وخاصة على الأطفال.
- يمكن لأستنشاق طفلك لـ مادة "الفورمالين" أن يسبب التهاب الحلق والكحة وحكة في العينين، فالبخار المتصاعد عند استخدام مكواة البخار للشعر منها السام ومنها ما يسبب الاختناق.
- يعمل البروتين على تلف بصيلة الشعر مما يعمل على تساقط الشعر بشكل غزير.
- جسم الأطفال يكون حساسًا لذا فقد تتسبب مادة الفورمالين ظهور أعراض الصداع ونقص الانتباه على طفلك، وقد يُعاني من حكة شديدة واحمرار في فروة الرأس.
- استعمال المكواة بدرجات حرارة عالية تصل إلى 250 درجة مئوية، وهي درجات حرارة خطرة على الجلد والشعر كما أنها تسبب بعض الحروق بشكل كبير على الأطفال.
ما هى أضرار فرد الشعر بالبروتين
يحتوي بروتين الشعر على مادة الفورمالديهايد، وهو غاز عديم اللون ورائحته قوية وعادة ما يستخدم في صناعة مواد البناء والمنتجات المنزلية مثل الغراء والألواح الليفية ، ويستخدم كمادة حافظة عند إذابته في الماء، ويستخدم في البروتين ليكون مسؤول عن تثبيت الشعر في هذا الوضع، كما يحتوي البروتين على مكونات بدلًا من الفورمالديهايد، هو مكونات مثل الميثيلين جلايكول ، والفورمالين ، والميثانال ، والميثانيديول ، التي تطلق المركب المسرطنة عند مزجها بالماء أثناء العلاج.
هذا يشكل خطرًا كبيرا، والآثار الجانبية الشائعة للتعرض للفورمالديهايد بما في ذلك التهاب الحلق ونزيف الأنف وخدش العيون، كما تحذر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) من المخاطر الصحية المحتملة بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا له ويلاحظون أن الصيغ والمنتجات التي تدعي أنها طبيعية أو عضوية أو خالية من الفورمالديهايد قد لا تكون صحيحة تمامًا.
يمكن أن تسبب علاجات البروتين هذه ضررًا كبيرًا لشعرك بمرور الوقت، يقول Fitzsimons لأن هذه المعالجة تتطلب حرارة عالية لتثبيت شعرك في مكانه ، فإنه لن يوصي به لمن لديهم شعر شديد النعومة أو تالف.