تجنبي الحنة و بروتين الشعر.. هاني الناظر يحذر النساء من 7 عادات خطيرة

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وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، مجموعة من النصائح للسيدات ومنها :





1- لا تشربي أي سائل ساخن وطفلك على حجرك او جوارك

2- لا تحملي طفلك على كتفك أثناء طهي الطعام

3- لا تخرجي من المنزل إلا بعد التأكد من نزع فيشة المكواة و إغلاق المروحة وشفاط الهواء وأجهزة التكييف و الفرن

4- احذري رسومات الحنة، فهي تسبب خطر كبير على الجلد

5- فرد الشعر مثل البروتين والكيراتين و الكولاجين وغيرها تعرض الصحة و الشعر و الجلد لخطر كبير

6-الاستحمام بأي صابون مطهر أو ديتول خطر على الجلد

7- لا تتحدثي في الهاتف عند طهي الطعام .