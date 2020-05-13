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مرأة

تجنبي الحنة و بروتين الشعر.. هاني الناظر يحذر النساء من 7 عادات خطيرة

الأربعاء 13/مايو/2020 - 04:38 م
فرد الشعر
فرد الشعر
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رشا عوني
حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقًا، من بعض العادات اليومية التي تفعلها النساء قد تسبب لهم مشاكل خطيرة . 

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وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، مجموعة من النصائح للسيدات ومنها : 

1- لا تشربي أي سائل ساخن وطفلك على حجرك او جوارك
2- لا تحملي طفلك على كتفك أثناء طهي الطعام 
3- لا تخرجي من المنزل إلا بعد التأكد من نزع فيشة المكواة و إغلاق المروحة وشفاط الهواء وأجهزة التكييف و الفرن 
4- احذري رسومات الحنة، فهي تسبب خطر كبير على الجلد
5- فرد الشعر مثل البروتين والكيراتين و الكولاجين وغيرها تعرض الصحة و الشعر و الجلد لخطر كبير
6-الاستحمام بأي صابون مطهر أو ديتول خطر على الجلد
7- لا تتحدثي في الهاتف عند طهي الطعام .
تجنبي الحنة و بروتين الشعر.. هاني الناظر يحذر النساء من 7 عادات خطيرة
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