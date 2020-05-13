ماتخرجوش أو استخدموا شمسية.. هاني الناظر يحذر من التعرض للشمس خلال الأسبوع المقبل

حذَّر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر الاسبوع المقبل؛ نظرًا للارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة





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وكتب هاني الناظر على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " من المتوقع طبقا لخرائط الطقس أن تكون من المتوقع طبقا لخرائط الطقس أن تكون درجات الحرارة العظمي من يوم السبت القادم بإذن الله فوق 40 درجة مئوية وتستمر يوميًا وحتى نهاية الأسبوع".





وتابع الناظر: "أذكركم بأهمية استخدام شمسية اليد عند المشي او الوقوف في الشمس حيث تعتبر أفضل وسيلة آمنة وسهلة لحماية الإنسان من حروق وضربات الشمس الخطيرة خاصة للسيدات وكبار السن والأطفال وعموما الأفضل عدم الخروج من المنزل.





وتابع "الناظر" تحذيره قائلا: "تجنبوا الوقوف في الشمس فترات طويلة الأسبوع المقبل".