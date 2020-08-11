AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عم درويش راكبا حماره: رويت الزراعات وعدت للمشاركة فى مجلس الشيوخ.. فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:06 م
عم درويش راكبا حماره
عم درويش راكبا حماره : رويت الزراعات وعدت للمشاركة
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

رغم عمله في الأرض وقيامه بالري لم ينسى عم عيسى درويش فلاح بمحافظة الفيوم  ، المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال عم عيسى بـ صدى البلد : " ذهبت فى الصباح الى الزراعة راكبا فوق  حمارى  ،  وقمت برى الارض وبعد الانتهاء من رى الارض توجهت الى لجنة مدرسة السادات الاعدادية لكى ادلى بصوتى وممارسة حقى الديمقراطي  فى انتخابات مجلس الشيوخ" .

وأضاف عم عيسى  بان التصويت داخل اللجنة لم يستغرق سوى 5 دقائق وفى حرية تامة  ـ ومعاملة طيبة من قبل رؤساء اللجان والمساعدين فى اللجان الانتخابية .

أقرأ أيضا:نائب محافظ الفيوم يتفقد لجان مركزي "أبشواي" و"سنورس"

و طالب عم  جميع اهالى الفيوم رجال ونساء وشيوخ بالتوجه الى اللجان الانتخابية للادلاء باصواتهم  ـ ويختارون من يختارون  ، لأن صوتهم أمانة  وحق دستورى لكل ناخب يجب ان يحافظ عليه  ويدلى به فى لجنته الانتخابية .

وكانت انتخابات مجلس الشيوخ قد بات اليوم فى محافظة الفيوم والتى  تسير بشكل منتظم داخل كافة اللجان بمختلف المراكز والقري.

عم درويش راكبا حماره: رويت الزراعات وعدت للمشاركة فى مجلس الشيوخ.. فيديو
عم درويش راكبا حماره: رويت الزراعات وعدت للمشاركة فى مجلس الشيوخ.. فيديو
عم درويش راكبا حماره: رويت الزراعات وعدت للمشاركة فى مجلس الشيوخ.. فيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيسا مدينتي دمياط الجديدة والشروق يتفقدان مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ

الرحاب ومدينتي تستعدان لاستقبال الناخبين اليوم للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وسط إجراءات صحية احترازية.. صور

القصير: انتخابات الشيوخ تعكس الاستقرار السياسى والأمني في مصر

وزير التعليم العالي: انتخابات الشيوخ تعقد وسط مناخ ديمقراطي

نائب محافظ الفيوم يتفقد لجان مركزي "أبشواي" و"سنورس"

أخبار التوك شو .. الرئيس السيسي يدلي بصوته بانتخابات الشيوخ .. ووزيرا التضامن والتعليم العالي يشاركان

ترشيحاتنا

تسوية الحمام المحشى .. بالطريقة المصرية وبالفريك وبالارز ومسلوق

كيف ترقي نفسك وأسرتك من الحسد والمرض؟ 15 كلمة حث عليها الرسول

سعد الحريري يكشف حقيقة توليه الحكومة اللبنانية بعد استقالة دياب

تنسيق الجامعات 2020 .. تعرف على موعد إعلان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

يمنع فقر الدم.. فوائد غير متوقعة للحمص على الصحة

ماذا يحدث لمرضى السكرى عند تناول اللب السورى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منعش ولذيذ في الصيف.. طريقة عمل سبانش لاتيه بارد

أسهل وأرخص طريقة لتنظيف تواليت الحمام

زجاجة مياه وملابس قطنية.. 10 نصائح للناخبين لتجنب حرارة الصيف