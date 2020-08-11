عم درويش راكبا حماره: رويت الزراعات وعدت للمشاركة فى مجلس الشيوخ.. فيديو

رغم عمله في الأرض وقيامه بالري لم ينسى عم عيسى درويش فلاح بمحافظة الفيوم ، المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ.

وقال عم عيسى بـ صدى البلد : " ذهبت فى الصباح الى الزراعة راكبا فوق حمارى ، وقمت برى الارض وبعد الانتهاء من رى الارض توجهت الى لجنة مدرسة السادات الاعدادية لكى ادلى بصوتى وممارسة حقى الديمقراطي فى انتخابات مجلس الشيوخ" .

وأضاف عم عيسى بان التصويت داخل اللجنة لم يستغرق سوى 5 دقائق وفى حرية تامة ـ ومعاملة طيبة من قبل رؤساء اللجان والمساعدين فى اللجان الانتخابية .

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و طالب عم جميع اهالى الفيوم رجال ونساء وشيوخ بالتوجه الى اللجان الانتخابية للادلاء باصواتهم ـ ويختارون من يختارون ، لأن صوتهم أمانة وحق دستورى لكل ناخب يجب ان يحافظ عليه ويدلى به فى لجنته الانتخابية .

وكانت انتخابات مجلس الشيوخ قد بات اليوم فى محافظة الفيوم والتى تسير بشكل منتظم داخل كافة اللجان بمختلف المراكز والقري.