جدد دعوته بالمشاركة في الانتخابات.. نقيب السادة الأشراف يدلي بصوته في مدرسة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة

أدلى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف ووكيل أول مجلس النواب، منذ قليل، بصوته الإنتخابي ضمن انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2020، بمدرسة الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة محافظة القاهرة، حيث حرص على الانتظار في صفوف الناخبين قبل الادلاء بصوته.





وجدد نقيب السادة الأشراف، دعوته جموع أفراد الشعب المصري بالمشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ التي تجرى اليوم وغدًا، وذلك من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة وترسيخ دعائم ديمقراطيتها الحديثة التي انطلقت في ثورة الـ30 من يوليو عام 2013، وكانت خير شاهد على عزيمة هذا الشعب الأبي الذي شارك في عرس انتخابي أبهر العالم أجمع وأسفر عن انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد.





ونبه: لتعود مصر إلى مكانها الطبيعي على الخريطة السياسية والدولية كطرف فاعل ومؤثر في المشهد العالمي، وما تلى ذلك من استحقاقات دستورية ونيابية برهنت على عظمة هذا الشعب المُعلم، مؤكدًا أن المشاركة هي واجب وطني وأن حسن الاختيار هو فريضة الوقت وضمير كل مصري غيور وطموح.





وبين وكيل أول مجلس النواب، أهمية مجلس الشيوخ بكونه يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، كما أنه مجلسًا له رأيه وصوته المسموع فيما يتعلق بتعديلات مواد الدستور والمعاهدات والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.





وشدد وكيل النواب على أن مصر ماضية في طريقها رغم التحديات الراهنة في الداخل والخارج، وقادرة على المضي قُدمًا في طريقها بفضل قيادتها الرشيدة والحكيمة وجيشها العظيم وشعبها الأبي المرابط، مشددا على أنه لا مجال لأن يعود هذا الشعب إلى الوراء ولو قليلًا، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وشعبها ورجال أمنها، وأن يوفق كل من أراد لها الخير والسلام وأن يرد كيد الكائدين والمتربصين لها.





جديرًا بالذكر، أنه يحق لنحو 63 مليون مواطن التصويت من المسجلين فى قاعدة بيانات الناخبين أمام 27 لجنة عامة (تمثل المحافظات المختلفة) تضم 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، تجرى تحت إشراف قضائى كامل بمشاركة 18 ألف قاضى (أساسى واحتياطي)، ومعاونة 120 ألف موظف.





وتجرى انتخابات المجلس وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

بدأت اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل مصر، وتستمر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى. بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات. كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى. وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى. وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة.