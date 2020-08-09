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ديني

نقيب الأشراف: المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني وحسن الاختيار فريضة الوقت

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:44 م
السيد محمود الشريف،
السيد محمود الشريف، نقيب السادة الأشراف
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محمد صبري عبد الرحيم
دعا السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، جموع أفراد الشعب المصري إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة في انتخابات مجلس الشيوخ، التي تجرى يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك من أجل استكمال مسيرة بناء الدولة وترسيخ دعائم ديمقراطيتها الحديثة التي انطلقت في ثورة الـ30 من يوليو عام 2013، وكانت خير شاهد على عزيمة هذا الشعب الأبي الذي شارك في عرس انتخابي أبهر العالم أجمع وأسفر عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، لتعود مصر إلى مكانها الطبيعي على الخريطة السياسية والدولية كطرف فاعل ومؤثر في المشهد العالمي، وما تلا ذلك من استحقاقات دستورية ونيابية برهنت على عظمة هذا الشعب المُعلم، مؤكدًا أن المشاركة هي واجب وطني وأن حسن الاختيار هو فريضة الوقت وضمير كل مصري غيور وطموح.


وقال وكيل أول مجلس النواب في بيان له اليوم، الأحد، إن أهمية مجلس الشيوخ تبرز في كونه مجلسًا يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، كما أنه مجلس له رأيه وصوته المسموع فيما يتعلق بتعديلات مواد الدستور والمعاهدات والخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وأضاف أن مصر مقبلة على خطوة مهمة شأنها مواصلة خطة الإصلاح والبناء التشريعي من خلال انتخاب أعضاء الشيوخ المصري العائد بعد غياب دام 6 سنوات منذ تعطيله في دستور 2014 تحت مسمى مجلس الشورى، أو عن طريق انتخاب أعضاء مجلس النواب الذي يليه.
 

وشدد وكيل النواب على أن مصر ماضية في طريقها رغم التحديات الراهنة في الداخل والخارج، وقادرة على المضي قُدمًا في طريقها بفضل قيادتها الرشيدة والحكيمة وجيشها العظيم وشعبها الأبي المرابط، مشددا على أنه لا مجال لأن يعود هذا الشعب إلى الوراء ولو قليلًا، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وشعبها ورجال أمنها، وأن يوفق كل من أراد لها الخير والسلام وأن يرد كيد الكائدين والمتربصين لها.
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