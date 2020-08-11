قبل بيعها للمواطنين .. ضبط 133 طن زيوت سيارات مستعملة بمصنع بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أكثر من 133 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام ومعاد تدويرها بداخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية قبل طرحها للبيع والتداول للمستهلكين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة اضطلاع (المدير المسئول عن مصنع" غير مرخص" لإعادة تدوير زيوت السيارات بالإسكندرية) بمزاولة نشاط غير مشروع من خلال تجميع كميات كبيرة من (زيوت السيارات " السابق إستخدامها" - المشتقات البترولية "سولار") والمحظور تداولها وإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات تمهيدًا لطرحها لبيع والتداول بالأسواق بغرض إدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وعثر بداخل المصنع على (128,150 طن زيوت سيارات سابقة الاستخدام معبأة داخل خزانات " مستلزمات إنتاج" – 5,400 طن زيوت سيارات معاد تدويرها "منتج نهائى" – 8000 لتر مشتقات بترولية " سولار" قام المذكور بالاستيلاء عليها من من محطات الوقود دون التعاقد مع الجهات المعنية وقدرت قيمتها بحوالي" 54000 جنيه" – عدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة فى الإنتاج).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة فى مجال مراقبة الأسواق ومكافحة جرائم الغش التجارى وتحقيق أرباح غير مشروعة.