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حوادث

نقابة المهن التمثيلية تطالب بسرعة ضبط مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 04:25 م
الفنان الكبير محمود
الفنان الكبير محمود ياسين
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تقدم الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، ببلاغ إلى النائب العام فى واقعة نشر شائعة وفاة الفنان الكبير محمود ياسين.


وقال شعبان سعيد محامى نقابة المهن التمثيلية فى البلاغ المقدم، إنه بتاريخ يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس فوجئت أسرة الفنان الكبير محمود ياسين باتصالات من عدد كبير من الأصدقاء والفنانين والأقارب؛ للتأكد من خبر وفاته مما أصاب أسرته بحالة من الفزع، وتم تكذيب الخبر وأنه مجرد شائعة.


وأكد البلاغ، أن الهدف من نشر تلك الشائعات من الأخبار هو الحصول على الربح من خلال كثرة المتابعات على هذه الصفحات التى اعتادت ترويج الشائعات، ومن ضمن تلك الصفحات صفحة تحمل اسم الفنانة رانيا محمود ياسين، وطالب البلاغ بسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم للمحاكمة.


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