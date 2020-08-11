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محمد الشناوي: إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة فيروس كورونا دليل قوة مصر ..فيديو

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 07:17 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، عضو لجنة "العشرة" لإعداد دستور 2014، إن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ظل أزمة فيروس كورونا الحالية يدل على قوة مصر.


وأضاف المستشار محمد الشناوي، أثناء حواره التليفزيوني ببرنامج "انتخابات شيوخ مصر" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائية، أن مصر تواجه العديد من المشاكل مثل أزمة سد النهضة، وأزمة ليبيا، وأزمة الإرهاب في سيناء، ولكنها قادرة على خوض انتخابات ديمقراطية نزيهة لمجلس الشيوخ.


وتابع نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، عضو لجنة "العشرة" لإعداد دستور 2014، أن انتخابات مجلس الشيوخ في هذا الوقت لها دلالتان وهما قوة الدولة وقوة شخصية الشعب العظيم.


وأوضح المستشار محمد الشناوي أن مجلس الشيوخ هو غرفة ثانية للبرلمان، وهذا الذي تم وضعه في تعديل الدستور عام 2014.


وأشار إلي أن مجلس الشيوخ سوف يسارع بإعداد القوانين اللازمة لاستقرار الدولة واستقرار هيئات الدولة بأكملها وكياناتها.


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