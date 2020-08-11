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محافظات

6 رحلات طيران تقل أفواجا سياحية من إنجلترا إلى الغردقة بداية من سبتمبر

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 09:03 م
أفواج سياحية
أفواج سياحية
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إبراهيم جادالله

أعلنت محافظة البحر الأحمر أن قطاع السياحة بالمحافظة يشهد انتعاشة جديدة خلال الفترة الحالية، وأن مدينة الغردقة من المقرر ان تستقبل عددا من الأفواج السياحية الجديدة القادمة من إنجلترا بداية من شهر سبتمبر المقبل.


وأكدت المحافظة إنه تم التنسيق مع وزير الطيران محمد منار عنيه لاستقبال 6 رحلات طيران من إنجلترا إلى مطار الغردقة بداية الشهر المقبل.


وأن مطار الغردقة الدولي يشهد إجراءات احترازية أكثر من ممتازة من تعقيم وتطهير لحقائب الركاب وأماكن التباعد وعلامات التباعد والكشف على الركاب بأجهزة حديثة.

 

وأضافت أن المنتجعات والمنشآت والفنادق السياحية بكافة مدن المحافظة تتبع الإجراءات الاحترازية بانتظام وهناك تفتيش ورقابة من أجهزة المحافظة لمتابعة هذه الإجراءات لضمان سلامة الجميع سواء السائح أو العاملين بالمنشآت السياحية.

 

وأكدت أن قطاع السياحة يلقى كل الاهتمام والرعاية لأهمية هذا القطاع كأحد مصادر الدخل وأيضا كمصدر من مصادر سوق العمل وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

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