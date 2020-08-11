ملعب السلام .. 10 معلومات عن اتفاقية إستادات والإنتاج الحربي حول إستاد الأهلي

يعلن النادي الأهلي مساء غد الأربعاء عن تحويل ملعب استاد السلام الدولي لاستاد الأهلي، من خلال حفل كبير ينطلق في السابعة مساء بحضور محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي .





وكانت شركة استادات والإنتاج الحربي قد اتفقا على حصول النادي الأهلي على حق انتفاع ستاد السلام لمدة 25 عاما ضمن مشروع "وحدة الأهلي الاقتصادية" رؤية 2045 ، وسيتم نقل اغلب تدريبات الفريق ومبارياته الودية من ملعب التتش إلى السلام





ويرصد موقع صدى البلد 10 معلومات عن ستاد السلام "الأهلي" واتفاقية الرؤية الاقتصادية 2045 بين شركة استادات القابضة والأهلي





1- إنشاء ستاد يحمل اسم النادي الأهلي خلال السنوات المقبلة





2- تطوير ملعب السلام، ليصبح في فترة وجيزة ستاد الأهلي، وكذلك تطوير كافة منشآته وملحقاته لتكون المدينة الرياضية للنادي.





3- العقد يشمل أربع وحدات اقتصادية، نادي طيبة بالأقصر ومجمع حمامات السباحة وأسوار النادي و حق انتفاع ستاد السلام لمدة 25 عاما.





4- تطوير قناة النادي الأهلي والتي تم جانب منه بالفعل الشهر الماضي بجانب افتتاح فروع مختلفة للأهلي في عدة مناطق مختلفة.





5- انسحاب الأهلي من ستاد السلام سيكون بمجرد الانتهاء من بناء ستاده الخاص.





6 - سيحصل الأهلي حاليا على عائد مالي لا يقل عن 55 مليون جنيه سنويًا.





7- العائد المالي شامل حق الانتفاع بضم صالة مغطاة ومجمع حمامات السباحة لمقر النادي بالجزيرة وإنشاء أول فرع للنادي بالأقصر.





8- شركتا استادات والإنتاج الحربي لهما الحق في تحديد الفرق أو المنتخبات الوطنية التي ستخوض مبارياتها على ملعب السلام، على أن يحصل الأهلي على مقابل مادي من هذه الفرق.





9- الأهلي يخوض جميع مبارياته و تدريباته على استاد السلام بدلا من ملعب التتش.





10 - استغلال المدينة الرياضية طبقا للاتفاق المبرم بين شركة استادات وإدارة القلعة الحمراء.







