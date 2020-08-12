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مرأة

فى لمح البصر .. حيل مذهلة تخلصك من البواسير

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:03 ص
بواسير
بواسير
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لمياء الياسين
تحدث البواسير  نتيجة عدة أسباب أبرزها السمنة والولادة الطبيعية.إليك أسباب الإصابة بالبواسير وعلاجات طبيعية سريعه للتقليل من أعراضها المزعجة

وفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى تصيب البواسير الجنسين وتحدث نتيجة مجموعة من الأسباب، هى رفع أشياء ثقيلة بشكل منتظم و السمنة وزيادة
والإصابة بالإسهال أو الإمساك المزمن  والجلوس لفترات طويلة،  وعدم تناول الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة بكميات كافية.

ووفقا لموقع بولد سكاى الهندى للنظام الغذاائى دور كبير فى الإصابة بالبواسير لذا يجب الاهتمام بتناول الخضراوات والفاكهة، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية التي تعمل على تليين البراز بما يساعد بشكل كبير على علاج البواسير و تناول ما لا يقل عن 15 كوب ماء يوميًا للحصول على مزيدًا من الليونة أثناء الإخراج و لا يجب الجلوس لفترات طويلة فمن الضروري المشي كل ساعة لمدة 15 دقيقة.

يمكن علاج البواسير الملتهبة بطرق مختلفة في المنزل دون الحاجة لإجراء عمليات جراحية من خلال وضع مكعبات الثلج في منشفة نظيفة ويتم وضعها على منطقة الشرج لتخفيف البواسير الملتهبة.

واستخدام جل الصبار حيث يتم دهن المنطقة الشرجية بجل الصبار وتركه حتى يجف.

وإستخدام زيت الزيتون فهو من أهم طرق علاج البواسير الملتهبة، فهو له خصائص مضادة للالتهابات كما أن به مضادات للأكسدة وهو مفيد أكثر في حالات البواسير الخارجية، فقط قم بدهن المنطقة الشرجية بزيت الزيتون بشكل يومي.
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