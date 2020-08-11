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رياضة

الاتحاد: رزاق سيسيه وعمر الميداني أصيبا بكورونا واتحاد الكرة لم ينفذ وعده

الثلاثاء 11/أغسطس/2020 - 11:37 م
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
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محمد رشاد
أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن اتحاد الكرة المصري لم ينفذ وعده، بعدما سبق وتعهد بإعادة اللاعبين الأجانب من بلادهم إلى مصر قبل استئناف النشاط الرياضي.

وأشار مصيلحي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس 2، إلى أن الثنائي رزاق سيسيه وعمر الميداني تعرضا للإصابة بفيروس كورونا.

وقال مصيلحي: "كنا ضد عودة النشاط الرياضي من جديد خوفًا من فيروس كورونا، ولكن عندما رأينا قرار الدولة وإصرارها على استئنافه كنا أول من يطبق الإجراءات الاحترازية والاستعدادات".

وأكمل: "تلقينا ثلاثة وعود قبل عودة النشاط، الأول يخص الصحة، الثاني يخص الدعم المالي، والثالث عن اللاعبين الأجانب، فهل يعقل أن نعود للمنافسة بدون اللاعبين الاجانب؟".

وأضاف: "هناك ثلاثة أجانب لم يعودوا إلى مصر حتى الآن، ولم يتم تنفيذ وعد إعادتهم إلى مصر حتى الآن، وأنا من تحرك لإعادة عمر الميداني ورزاق سيسيه".

واختتم: "لأكون واضحًا، الثنائي الذي عاد إلى مصر -رزاق والميداني- تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، ما يحدث ظلم كبير لنا، خضنا مواجهة الزمالك بدون 11 لاعبًا والأمر كان صعبًا للغاية".
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