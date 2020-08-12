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رياضة

هاني حتحوت يكشف تفاصيل حفل افتتاح ستاد الأهلي.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:13 ص
هانى حتحوت
هانى حتحوت
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محمد رشاد
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الأهلى سيعلن، مساء اليوم الأربعاء، عن استاده الجديد، بعد الاتفاقية التي وقعت مع شركة استادات، للحصول على الملعب كحق انتفاع.

وأضاف هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن حفل افتتاح استاد الأهلي، سيكون فى تمام السابعة، وسيلقي محمود الخطيب رئيس النادي، كلمة بهذه المناسبة، كما ستقام مباراة بين قدامى الفريق.

وأوضح هانى حتحوت، أن المرحلة الثانية من التطوير تشمل الاتفاق على إقامة سلسلة من المطاعم والكافيهات والمحلات، بجانب متحفا للأهلي، مضيفا أن المرحلة الأولى شملت تطوير أرضية الملعب وغرف ملابس اللاعبين والحكام وممرات اللاعبين.

وأشار حتحوت، إلى أن الأهلى سيصبح من حقه خوض المباريات على ملعبه رفقة فريق الإنتاج الحربي، والمنتخبات الوطنية، مؤكداً أن ملف استاد الأهلى سيظل قائما وستتحرك الإدارة بالتوازى مع الملعب الحالى.
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