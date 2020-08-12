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رياضة

بطولاتنا مع الزمالك خير دليل.. إبراهيم حسن: التاريخ أثبت خطأ قرار الأهلي برحيلنا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:29 ص
ابراهيم حسن وحسام
ابراهيم حسن وحسام حسن
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محمد رشاد
أكد إبراهيم حسن مدير الكرة السابق بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن الفترة المقبلة ستشهد عودته مع توأمه حسام حسن لتدريب أحد الفرق داخل مصر أو خارجها.

وقال إبراهيم حسن خلال مداخلة ببرنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": "الفترة المقبلة إن شاء الله سنعود على الساحة سواء داخل مصر أو خارجها، ولكن الصورة حتى الآن لم تتضح بالكامل".

وأضاف: "جماهير الزمالك يعلمون مدى معزتنا لهم، والأهلي بيتنا وتربينا فيه، نحن أبناؤه وقضينا 22 عامًا داخله".

وعن موقفه من العمل داخل الزمالك أجاب: "ما المانع؟، لكن يجب أن يكون الجو العام داخل الزمالك مختلفا عن الآن، ولا بد من الشعور بالراحة في التعامل مع الناس، وأن تتسم الأجواء بالهدوء، لا توجد أي مشكلة في تدريب الزمالك ولكن في ظروف أفضل".

وأردف: "هناك رؤساء سابقين لمجلس إدارة الأهلي ومسئولين متواجدين حاليًا لعبنا في النادي أكثر منهم".

وتعليقًا على أزمة حسام وإبراهيم مع الأهلي، رد لاعب منتخب مصر الأسبق: "الخطيب تزاملنا معه في الملعب وكان لنا الشرف، هو نجم كبير ومثل أعلى لنا، حتى أثناء وجود محمود طاهر؛ كانت علاقتنا به محترمة، وهو انسان شبعان بمعنى الكلمة".

وتابع: "محمود الخطيب كان زميلا لنا في الملعب وأخ أكبر، لا يوجد لدينا أي مشكلة داخل الأهلي نهائيًا، ومسئولون سابقون هم من اتخذوا قرارًا برحيلنا عن النادي".

واستطرد: "الأيام أثبت أنه كان قرارًا خاطئًا، وكنت أتمنى أن يقول أحد من المسئولين الحاليين إن هذا كان قرارًا خاطئًا، بدليل أننا نجحنا في تحقيق بطولات مع الزمالك".

وأردف: "الأيام أثبتت من الذي أخطأ في حق النادي، الأهلي خسر كثيرًا بعد رحيلنا بالتعاقد مع لاعبين لم يعوضوا غيابنا، ونحن تحت أمر الأهلي في أي وقت لتدريبه".
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