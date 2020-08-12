ماجد المصري: أحلم بتقديم برنامج خلال الفترة المقبلة

قال النجم ماجد المصري إنه يتمنى أن تطرح عليه فكرة برنامج جديدة الفترة المقبلة، خاصة بعد أن أصبحت فترة تقديم البرامج ناجحة للجمهور وأصبح يتفاعل معها.
وأضاف: "لم أفكر في الفكرة بل إنني حريص على أن تكون جديدة، وتتناسب مع الأجيال الجديدة الذين يمثلون قاعدة كبيرة من الجمهور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي".
من ناحية أخرى، يواصل ماجد تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، من إنتاج شركة سينرجي، وقصة ماجد المصرى، وسيناريو وحوار، فداء الشندويلى، وإخراج سميح النقاش.
والعمل يُعد ثانى بطولات ماجد المصرى فى الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "بحر"، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى وبطولة محمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكى، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد على رزق وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكى، ومنة عرفة.