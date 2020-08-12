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أخبار العالم

غارات إسرائيلية على غزة.. وحماس ترد بالبالونات الحارقة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 08:58 ص
حماس
حماس
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سمر صالح
أغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على منطقة مفتوحة شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الحربية أرضا زراعية قرب مطار ياسر عرفات الدولي المدمر بشرق رفح دون الإعلان عن إصابات في الأرواح.

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية أرضا زراعية جنوب غرب مدينة غزة، فيما أطلقت المدفعية قذيفتين صوب مريدين للمقاومة وسط قطاع غزة. 

وزعم جيش الاحتلال أن غاراته جاءت ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة صوب المستوطنات الإسرائيلية.

وقالت حركة المقاومة حماس إن استمرار التصعيد الإسرائيلي على غزة وقصف مواقع المقاومة، يؤكد مضي الاحتلال في سياساته وجرائمه.

وأكد الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أن هذه السياسة لن تثني الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة عن مواصلة طريق النضال والكفاح دفاعا عن حقوقه وحريته، ووضع حد لمعاناة غزة وحصارها.

وأضاف أن الحصار الظالم الذي يفرضه الاحتلال على أكثر من ٢ مليون فلسطيني في قطاع غزة منذ 14 عاما بهدف تدمير حياة سكانه وعزلهم جغرافيا واجتماعيا وسياسيا لا يمكن القبول به أمرا واقعا، ولن يستمر السكوت عليه.

وأكد أن الاستهداف المستمر لغزة، يأتي ضمن السياسة العدوانية الشاملة على كامل بلادنا فلسطين، والذي لا ينفصل عن استهداف أهلنا في الضفة الغربية والقدس والداخل الفلسطيني المحتل عام "48"مما يحتم على الكل الفلسطيني، رسميا وشعبيا وفصائليا تحمل مسؤولياتهم في التصدي لمخططات الإحتلال والدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه .
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