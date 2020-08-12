موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره أتالانتا الإيطالي، اليوم، الأربعاء، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا

ويفتتح "بي إس جي" وأتالانتا، مواجهات دور ربع نهائي المسابقة، التي ستقام بنظام الدورة المجمعة في البرتغال، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "النور" بمدينة لشبونة.









وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن، سبورتس 1، بتعليق جواد بدة.



