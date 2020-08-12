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رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:49 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان ضد أتالانتا
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إسراء أشرف
يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره أتالانتا الإيطالي، اليوم، الأربعاء، في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.


موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا
ويفتتح "بي إس جي" وأتالانتا، مواجهات دور ربع نهائي المسابقة، التي ستقام بنظام الدورة المجمعة في البرتغال، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "النور" بمدينة لشبونة.


وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن، سبورتس 1، بتعليق جواد بدة.


يذكر أن الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا، سيواجه الفائز من أتلتيكو مدريد الإسباني، ولايبزيج الألماني، في الدور قبل النهائي.

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