أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ

استهلت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأربعاء ، ثاني أيام التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، بارتفاع جماعي لمؤشراتها بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.





وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 10943 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 1950 نقطة.





وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 12967 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 4197 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 2526 نقطة.



