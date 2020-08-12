ضبط مستريحي سوهاج .. نصبا على ١٧ مواطنا فى ٨ ملايينن جنية

تمكنت الادارة العامة لمباحث الاموال العامة من ضبط شخصين بسوهاج لقيامهما بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها.





البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (17 مواطنا - جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام شخصين (حاصلين على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الحدايد والبويات والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (8,645,000 مليون جنيه) تحت ذات الزعم , مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانــون .





أكدت التحريات صحة الواقعة ، وأضافت بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمان و أمكن ضبطهما , وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه .





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



