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ناجي قمحة: حضور الشباب كان لافتًا داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ.. فيديو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 12:48 م
حضور الشباب كان لافتًا
حضور الشباب كان لافتًا داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ
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آيات أحمد
قال أحمد ناجى قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، إن حضور الشباب كان لافتًا داخل لجان انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن الشباب حريصون على المشاركة ومتواجدون منذ الصباح الباكر.


وأضاف أحمد ناجى قمحة، فى لقاء ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية "ام بي سي مصر"، أنه المنظر مشرف ويبشر بالخير ومصر ستنجح بقوة شبابها، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ قائم على تمثيل الشباب أيضًا.


وأوضح أن المشهد الانتخابى مشرف جدًا، خاصة مع حرص الشباب على التباعد الاجتماعى، مؤكدًا أن الدولة المصرية قادرة على تنظيم الانتخابات فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ودول كبرى لم تستطع تنظيم انتخابات فى ظل أجواء جائحة كورونا.


وتابع: "ننتظر أداءً جيدا ومميزا من الشباب المرشح فى انتخابات مجلس الشيوخ"، مؤكدًا أن مصر بها حالة من التحول الديمقراطى ووجود مجلس الشيوخ يرسخ لمرحلة سياسية جديدة.

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