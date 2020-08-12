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فن

بـ صورة نادرة.. رانيا فريد شوقى تستعيد ذكريات طفولتها مع والدها

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:47 م
فريد شوقي وابنته
فريد شوقي وابنته رانيا
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محمد بدران

نشرت الفنانة  رانيا فريد شوقي صورة قديمة تجمعها مع والدها وهى طفلة، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".

وعلقت  رانيا فريد شوقي على صورتها مع والدها بكلمات للشاعر نزار قبانى، وقالت: "أبى يا أبى .. إن تاريخ طيبٍ وراءك يمشى، فلا تعتب .. على اسمك نمضى، فمن طيب شهيِّ المجانى، إلى أطيبِ حَمَلْتُكَ فى صحو عينى .. حتى تَهيَّأ للناس أنِّى أبى .. أشيلك حتى بنبرة صوتى فكيف ذهبت .. ولا زلت بى؟ نزار قبانى".

يذكر أن آخر أعمال  رانيا فريد شوقي الدرامية مسلسل "قوت القلوب"، والذى شاركت فيه مع ماجدة زكى ومحمد أنور وإسلام جمال وسهر الصايغ، ومن تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدى أبو عميرة.

وشاركت الفنانة رانيا فريد شوقي، في تقديم عرض مسرحية «الملك لير» بشكل منتظم بجوار بطل العرض، النجم يحيى الفخراني.

ومسرحية "الملك لير" يشارك في بطولتها الى جانب الفنان يحيى الفخراني النجوم أحمد فؤاد سليم ورانيا فريد شوقي وريهام عبد الغفور وهبة مجدي ومجدي كامل ونضال الشافعي وأحمد عزمي واحمد فهيم وايمن الشيوي وناصر سيف وحمادة شوشة وهي من إخراج تامر كرم وترجمة الدكتورة فاطمة موسى.

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