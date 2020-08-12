لاكتشاف المواهب.. الإمارات تطلق برنامج الإعلام الرياضي لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية، عن إطلاق برنامج الإعلام الرياضي ضمن أسبوع الإعلام الرياضي خلال الفترة من 16 الي 27 اغسطس الجاري.
وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن ذلك البرنامج يأتي ضمن مبادرة كن محترفا المتخصصة في مجالات التحكيم والتدريب والإعلام الرياضي.
وأكدت الوزارة الإماراتية ان المبادرة تهدف الي تمكين الطلبة في مختلف المجالات الرياضية الإبداعية وتعزيز فرصهم للوصول إلى الاحتراف المهني في المجالات المذكورة.
وذكرت وزارة التربية والتعليم الإماراتية ان البرنامج سيشارك فيه نخبة من رواد الإعلام الرياضي بالإمارات داعية الجميع الي ضرورة اكتشاف مواهبهم خلال أسبوع الإعلام الرياضي.