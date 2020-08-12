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أخبار البلد

رئيس لجنة مدرسة الإمام محمد عبده في عين شمس يوجه بتعقيم شامل خلال فترة الاستراحة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:53 م
جانب من التعقيم داخل
جانب من التعقيم داخل اللجنة
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عبد الرحمن محمد و تصوير : أحمد بيسو
استغل رئيس لجنة مدرسة الإمام محمد عبده بمنطقة عين شمس توقف عملية التصويت للاستراحة لمدة ساعة ، ووجه بتعقيم اللجنة بالكامل لمنع انتقال العدوى بفيروس كورونا فربما يكون أحد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الفترة الصباحية كان حاملا للفيروس وبالتالي تنتقل العدوى الى ناخبين آخرين . 

الأمر الذي تم تنفيذه على الفور وتم إحضار المواد المعقمة وتم رش اللجنة بالكامل . 

كما شهدت اللجان بمنطقة عين شمس تشديدات أمنية غير مسبوقة لتأمين العملية الإنتخابية واغلقت اللجان أبوابها في تمام الساعة الثالثة ولمدة ساعة للاستراحة . 

يذكر أنه يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.

ويتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامي الفردي والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28 مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25 مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزة 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادي الجديد مرشحين اثنين، وبني سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومطروح 5 مرشحين).

وفي ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، تدابير احترازية ووقائية لضمان عدم انتشار المرض جراء تجمعات المواطنين أمام وداخل المقار الانتخابية، ومنها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية، وتوفير الكمامات لجميع رؤساء اللجان الفرعية والأمناء وكذا الناخبين الذين لا يحملونها، كما وفرت قفازات يدوية لاستخدامها في حمل القلم، وكحول لتعقيم الأيادي، وجميع هذه المستلزمات سيتم تسلميها للقضاة مع الأوراق الانتخابية.

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