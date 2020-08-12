محافظ أسيوط يشيد بإقبال السيدات والشباب على صناديق انتخابات الشيوخ

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اليوم الأربعاء بعض مقرات ولجان الانتخابات في قرية بني مر، مسقط رأس الزعيم الراحل جمال عبدالناصر ، ولجان بني زيد الأكراد بمركز الفتح ، لمتابعة سير عملية انتخابات مجلس الشيوخ في اليوم الثاني والأخير ، وسط اقبال كبير من السيدات.









واطمأن على توفير كل سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري، بمشاركة فرق التعقيم والتطهير لكافة اللجان ومحيطها.









وبدأ المحافظ جولته بمركز الفتح بزيارة لجنة مدرسة الزعيم جمال عبدالناصر، حيث تابع اجراءات التعقيم والإجراءات الاحترازية داخل اللجان وتوفير الكراسي المتحركة لكبار السن بجميع اللجان.









والتقى بعض المستشارين من رؤساء اللجان والمشرفين على اللجان، واطمأن على انتظام عمليات التصويت بسهولة ويسر وسط تأمين لكافة اللجان من قوات الشرطة وتواجد أفراد الأطقم الطبية والتمريض باللجان واستخدام بوابات التعقيم.









رافق المحافظ خلال الجولة، عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة وكان في استقباله بعض أقارب الزعيم الراحل جمال عبدالناصر.









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واستكمل محافظ أسيوط جولته بمركز الفتح بتفقد لجنتي مبنى الهلال الأحمر ومركز الشباب بقرية بني زيد الأكراد وشاهد المحافظ الإجراءات الاحترازية والأمنية والتقى ببعض المواطنين داخل اللجان موجهًا لهم الشكر لنزولهم ومشاركتهم في الاستحقاق الدستوري لانتخابات مجلس الشيوخ.









كما التقى ببعض رؤساء اللجان، مقدمًا لهم الشكر على دورهم الوطني ، والمشاركة في الاستحقاق الدستورى لانتخابات مجلس الشيوخ.









وتأكد من عدم وجود أي عراقيل تعطل سير عملية الانتخابات وتوافر كافة المستلزمات بأماكن الانتظار المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من وسائل تهوية ومبردات مياه وكراسي متحركة للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.









وأشاد المحافظ بزيادة الاقبال على اللجان من السيدات والشباب في اليوم الثاني والأخير للانتخابات وخاصة في لجان القرى.









وعبَّر عن سعادته بوعي المواطنين ومشاركتهم في الاستحقاق الديمقراطي وممارسة حقوقهم الدستورية مقدمًا التحية للمرأة على تمثيلها المشرف والتي أثبتت أنها أكثر وعيًا وادراكًا بالمرحلة السياسية الحالية.









يذكر أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ 2 مليون و677 ألفا و955 ناخبا يدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركزا انتخابيا تضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركزا إداريا وحيًا بالإضافة الى مدينة أسيوط الجديدة وتجرى الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل.