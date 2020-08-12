أزمة باجتماع الأعلى للجامعات لهذا السبب .. تفاصيل

كشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أنه لجنة قطاع الحسابات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات والتي تضم جميع عمداء الكليات بالجامعات المصرية اجرت أمس أجتماع ، لمناقشة قرار جديد بقبول كليات الحاسبات والمعلومات بتنسيق الجامعات 2020 من الشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة، حيث كانت تقبل علمي علوم ببرامج معينة وليس بجميع الأقسام.





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وأضاف المصدر في تصريح لـ"صدى البلد" أنه خلال الاجتماع الذي كان يديره رئيس القطاع الدكتور جمال درويش اكد أنه تم اتخاذ القرار دون قرأته للعمداء والتصويت عليه لأمر الذي أعترضوا عليه حيث أكدوا أنه سيسبب أزمة دستورية لأنه يتم القبول في برامج خاصة مثل المعلوماتية الحيوية بمجموع اقل كلية حاسبات في مصر حيث أنه عند القبول من شعبة علمي رياضة يتم القبول بمجموع 92% سنقبل في القسم الخاص بعلمي علوم بـ92% ، ولكن في حالة دخول الشعبتين وفق الحاسبات ستأخد كحد أدنى 96% لعلمي علوم فبالتالي في حالة دخول القسم المخصص لعلمي علوم سيكون هناك خلاف حول تطبيق النظام الأول لكليات علمي علوم، أو اتخاذ القرار الثاني الجديد.

وأشار مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات إلى أنه حدث نقاش حاد وصل إلى أن انهى الدكتور جمال الأجتماع بشكل مفاجئ بعد أن اكد انتهاء الأجتماع، الأمر الذي دفع احد بالتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للجامعات.

ومن جانبه نفى الدكتور جمال درويش رئيس قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات ما سبق ، مؤكدا أنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي حتى الأن وأن الأمر يتم دراسته ويتم الأعلان عن القرار بشكله النهائي بعد الانتهاء من دراسته.