شاهد.. محمود الخطيب يصل إلى ملعب الأهلي الجديد

وصل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، إلى ستاد الأهلي الجديد، لحضور حفل الافتتاح الذي سيقام مساء اليوم الأربعاء.





كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أنهى اتفاقه مع شركة استادات القابضة على شراء ملعب ستاد السلام كحق انتفاع، وذلك لمدة طويلة الأجل قد تمتد إلى 25 عامًا، حال عدم إنشاء ملعب الأهلي خلال تلك المدة.





ويخوض الأهلي مبارياته في بطولة الدوري في الفترة المقبلة على ملعبه الجديد.



