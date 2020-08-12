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فن

يوسف الشريف ينعى الراحل سناء شافع.. شاهد

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:25 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعى الفنان يوسف الشريف الفنان الراحل سناء شافع الذى توفى عن عمر ناهز الـ 77 عاما . 

وغرَّد يوسف الشريف من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " : " ‏إنا لله وإنا إليه راجعون... وداعًا الفنان القدير سناء شافع ".

وغيَّب الموت الفنان الكبير سناء شافع بعد صراع مع المرض.

وكان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية، في منتصف يوليو الماضى، وأجرى بعض الفحوصات الطبية.

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و شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

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