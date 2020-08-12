بث مباشر .. بدء فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ

عرضت فضائية " صدى البلد " لقطات حية ترصد بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ في كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية .





وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في نهاية اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، في تمام التاسعة مساء، حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل".





وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مدار اليومين السابقين، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، و يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.





يذكر ان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، استعدت بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.



