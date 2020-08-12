AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بث مباشر .. بدء فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:17 م
انتخابات مجلس الشيوخ
انتخابات مجلس الشيوخ
Advertisements
عادل نصار
عرضت فضائية " صدى البلد " لقطات حية ترصد بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ في كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية .

وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في نهاية اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، في تمام التاسعة مساء،  حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل".

وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2020  على مدار اليومين السابقين، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، و يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

يذكر ان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، استعدت بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إقبال كبير من الشباب والسيدات على لجنة أحمد عبد العظيم بمعصرة حلوان

رحمة خالد بطلة الأولمبياد الخاص تشارك فى انتخابات الشيوخ.. صور

مستشار الرئيس يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة ..صور

محمد عمارة يدلي بصوته في مدرسة حسام الدين بالهرم

كحول على أبواب لجان إمبابة والوراق في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

شاهد.. توافد المواطنين للمشاركة في انتخابات الشيوخ بلجنة الحرية بالأزبكية

ترشيحاتنا

الرئاسة السورية تكشف سبب تعرض بشار الأسد للإغماء أمام مجلس النواب..فيديو

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

واجبة التنفيذ.. الوطنية للانتخابات عن تطبيق الغرامة على المتخلفين عن لجان الشيوخ

يحق له إنهاء عقده| خبير لوائح يحذر الأهلي من عدم مشاركة صالح جمعة فى الدورى

بـ الفضي اللامع.. كارمن سليمان بإطلالة تشعل السوشيال ميديا.. شاهد

حبوب مخدرة وجوازة مكملتش.. التفاصيل الكاملة لذبح أحمد على يد خطيبته وعشيقها قبل أيام من الزواج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيك الطاسة.. خطوة بخطوة

20 كارثة صحية .. أضرار تناول الأطعمة المعلبة

شاهد| كواليس لقاء وزير الشباب والرياضة والخطيب في حفل افتتاح ستاد الأهلي