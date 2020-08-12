بث مباشر .. بدء فرز الأصوات فى انتخابات مجلس الشيوخ

عرضت فضائية " صدى البلد " لقطات حية ترصد بدء فرز أصوات الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ في كافة اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية .
وأغلقت اللجان الانتخابية أبوابها أمام الناخبين في نهاية اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ، في تمام التاسعة مساء، حسبما أفادت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل".
وانطلقت انتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مدار اليومين السابقين، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، و يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.
يذكر ان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، استعدت بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.