5 أطعمة ومشروبات ضارة بالصحة.. أخطرها مرقة الدجاج

اكلات ومشروبات نتناولها يوميا وتتسبب في ضرر شديد لما تحتويه على مواد ضارة، وبالرغم من ذلك فإننا نستهلكها من دون أن نلتفت إلى هذا الضرر، و الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدثها.
وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن هناك الكثير من الأكلات والمشروبات التي نتناولها باستمرار دون أن نشعر أنها ضارة لصحتنا، وذلك بخلاف الأطعمة التي تساهم في زيادة الوزن.
وتابع "القيعي"، في منشور له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إن هناك خمس أطعمه نتناولها باستمرار وتسبب في ضرر كبير، وذلك لما تحتويه من مواد خطيرة قد تسبب في الإصابة بالأمراض الخطيرة كـ السرطان وهشاشة العظام والأسنان، ومن أبرزها:
1- استخدام مرقة الدجاج المصنعة في الطبخ ضار لاحتوائها على مادة أحادي جلوتامات الصوديوم.
2- تناول الشعرية المقلية المعلبة والمضاف إليها نكهات صناعية ضارة بالصحة.
3- مشروبات الصودا سواء المضاف إليها سكر او بدون سكر، وذلك لتأثير الصودا السلبي على العظام والأسنان ولها أضرار صحية عديدة.
4- اللحوم المصنعة عند تعرضها للحرارة تصبح ضارة، وتسبب سرطانات وهذه اللحوم، مثل : الديك الرومي المدخن و الهامبورجر والسوسيس.
5- المشروبات المحلاة صناعيا ببدائل السكريات، وذلك لما لها من أضرار صحية على العظام والكلى وخاصة الذي يحتوي على مادة الاسبرتام.
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خمس أطعمة ومشروبات ضارة بالصحة أكلات ومشروبات كتير بناكلها وإحنا مش واخدين بالنا أنها بتضر صحتنا حتى لو مش بتزود الوزن وهاقولكوا على أمثلة من الأكلات والمشروبات دي ١-إستخدام مرقة الدجاج المصنعة في الطبخ ضار لاحتوائها على مادة احادي جلوتامات الصوديوم. ٢-تناول الشعرية المقلية المعلبة والمضاف إليها نكهات صناعية ضارة بالصحة. ٣-مشروبات الصودا سواء المضاف إليها سكر او بدون سكر وذلك لتأثير الصودا السلبي على العظام والأسنان ولها أضرار صحية عديدة. ٤-اللحوم المصنعة عند تعرضها للحرارة تصبح ضارة وتسبب سرطانات وهذه اللحوم مثل الديك الرومي المدخن والهامبورجر والسوسيس. ٥-المحلي الصناعي بديل السكر له العديد من الأضرار الصحية على العظام والكلى وخاصة الذي يحتوي على مادة الاسبرتام.