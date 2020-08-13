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مرأة

5 أطعمة ومشروبات ضارة بالصحة.. أخطرها مرقة الدجاج

الخميس 13/أغسطس/2020 - 01:59 ص
5 أطعمة ومشروبات
5 أطعمة ومشروبات ضارة بالجسم
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آية التيجي
اكلات ومشروبات نتناولها يوميا وتتسبب في ضرر شديد لما تحتويه على مواد ضارة، وبالرغم من ذلك فإننا نستهلكها من دون أن نلتفت إلى هذا الضرر، و الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدثها.

وقال معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، إن هناك الكثير من الأكلات والمشروبات التي نتناولها باستمرار دون أن نشعر أنها ضارة لصحتنا، وذلك بخلاف الأطعمة التي تساهم في زيادة الوزن.


وتابع "القيعي"، في منشور له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، إن هناك خمس أطعمه نتناولها باستمرار وتسبب في ضرر كبير، وذلك لما تحتويه من مواد خطيرة قد تسبب في الإصابة بالأمراض الخطيرة كـ السرطان وهشاشة العظام والأسنان، ومن أبرزها:

1- استخدام مرقة الدجاج المصنعة في الطبخ ضار لاحتوائها على مادة أحادي جلوتامات الصوديوم.

2- تناول الشعرية المقلية المعلبة والمضاف إليها نكهات صناعية ضارة بالصحة.

3- مشروبات الصودا سواء المضاف إليها سكر او بدون سكر، وذلك لتأثير الصودا السلبي على العظام والأسنان ولها أضرار صحية عديدة.

4- اللحوم المصنعة عند تعرضها للحرارة تصبح ضارة، وتسبب سرطانات وهذه اللحوم، مثل : الديك الرومي المدخن و الهامبورجر والسوسيس.

5- المشروبات المحلاة صناعيا ببدائل السكريات، وذلك لما لها من أضرار صحية على العظام والكلى وخاصة الذي يحتوي على مادة الاسبرتام.

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خمس أطعمة ومشروبات ضارة بالصحة أكلات ومشروبات كتير بناكلها وإحنا مش واخدين بالنا أنها بتضر صحتنا حتى لو مش بتزود الوزن وهاقولكوا على أمثلة من الأكلات والمشروبات دي ١-إستخدام مرقة الدجاج المصنعة في الطبخ ضار لاحتوائها على مادة احادي جلوتامات الصوديوم. ٢-تناول الشعرية المقلية المعلبة والمضاف إليها نكهات صناعية ضارة بالصحة. ٣-مشروبات الصودا سواء المضاف إليها سكر او بدون سكر وذلك لتأثير الصودا السلبي على العظام والأسنان ولها أضرار صحية عديدة. ٤-اللحوم المصنعة عند تعرضها للحرارة تصبح ضارة وتسبب سرطانات وهذه اللحوم مثل الديك الرومي المدخن والهامبورجر والسوسيس. ٥-المحلي الصناعي بديل السكر له العديد من الأضرار الصحية على العظام والكلى وخاصة الذي يحتوي على مادة الاسبرتام.

A post shared by معتز القيعى Moataz El-Keiy (@moataz.elkeiy) on 

معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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