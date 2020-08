5 أطعمة ومشروبات ضارة بالصحة.. أخطرها مرقة الدجاج

View this post on Instagram

خمس أطعمة ومشروبات ضارة بالصحة أكلات ومشروبات كتير بناكلها وإحنا مش واخدين بالنا أنها بتضر صحتنا حتى لو مش بتزود الوزن وهاقولكوا على أمثلة من الأكلات والمشروبات دي ١-إستخدام مرقة الدجاج المصنعة في الطبخ ضار لاحتوائها على مادة احادي جلوتامات الصوديوم. ٢-تناول الشعرية المقلية المعلبة والمضاف إليها نكهات صناعية ضارة بالصحة. ٣-مشروبات الصودا سواء المضاف إليها سكر او بدون سكر وذلك لتأثير الصودا السلبي على العظام والأسنان ولها أضرار صحية عديدة. ٤-اللحوم المصنعة عند تعرضها للحرارة تصبح ضارة وتسبب سرطانات وهذه اللحوم مثل الديك الرومي المدخن والهامبورجر والسوسيس. ٥-المحلي الصناعي بديل السكر له العديد من الأضرار الصحية على العظام والكلى وخاصة الذي يحتوي على مادة الاسبرتام.