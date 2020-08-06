3 مشروبات تقلل امتصاص الدهون من الطعام.. احرص عليها

نبحث جميعنا عن مشروبات أثناء اتباع الرجيم، وذلك حتى تساهم في امتصاص الدهون من الأطعمة التي نتناولها، وذلك لتجنب زيادة الوزن قدر الإمكان، إلا ان الأمر يختلط علينا حول المشروبات الأمثل لهذه المهمة.
وعلقت الدكتورة مروة عبد الكريم شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة و الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، انه يمكن مع اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة يجب علينا ان تحفز الجسم لتقليل امتصاص الدهون، وهو امر ايضا يساهم في فقدان الوزن.
وعلقت الدكتورة مروة عبد الكريم شعير، خبيرة التغذية وعلوم الأطعمة و الباحثة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، انه يمكن مع اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة يجب علينا ان تحفز الجسم لتقليل امتصاص الدهون، وهو امر ايضا يساهم في فقدان الوزن.
وتابعت شعير في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، انه يمكن الحفاظ على الوزن واستهلاك مشروبات صحية، ولكن ليس كما نسمع بتناول شاي الرجيم، إلا ان هناك مشروبات يمكنها ان تساهم في تقليل امتصاص الدهون، ومنها:
1- العصائر الحمضية
2- القهوة الخضراء
3- القرفة
واستكملت شعير، ان لا يمكن للمشروبات ان تقوم بعمل السحر، ولكن علينا مع تناوله اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة أيضا، وذلك مع اتباع بعض النصائح البسيطة لتجنب ثبت الوزن.