استشاري تغذية تحذر من كارثة في عيد الأضحى بعد الأكل وتنصح بـ 4 مشروبات

قالت الدكتورة منى عبدالمطلب، استشاري التغذية ورئيس وحدة المعهد القومي للتغذية الاكلينيكية، إنها تحذر من تناول المياه الغازية والعصائر المعلبة والحلويات والأكلات السريعة خلال عيد الأضحى المبارك، خاصة لمرضى السكر والنقرس وتصلب الشرايين.





وتابعت الدكتورة منى عبدالمطلب، خلال حوارها عبر سكايب لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن الشاي الأخضر والليمون بالنعناع والقهوة الخضراء والقرفة بالزنجبيل من المشروبات المفيدة بعد تناول اللحوم.





وأشارت إلى أهمية تسوية اللحوم بشكل كامل من خلال درجة حرارة متوسطة مع تقطيع اللحم لقطع صغيرة لتصل درجة الحرارة لكل أنسجة اللحم بدرجة متساوية.





ولفتت استشاري التغذية إلى ضرورة عدم حرق اللحوم أثناء التسوية تجنبًا لتكون مكونات كيميائية مسرطنة، فضلا عن تناول اللحوم بكميات قليلة وبدهون قليلة لمرضى السكر والكوليسترول



