من بينها البقدونس والتفاح.. مشروبات سحرية للتخلص من الوزن الزائد بعد العيد

المشروبات التالية حرق الدهون وإستعادة رشاقتك مرة أخرى. يعاني الكثيرون من زيادة الوزن وخلال عيد الأضحى بعد تناول الأطباق الدسمة،ويمكنك من خلال





ونقدم لك مكونات المشروبات وطريقة تحضيرها وفقا لموقع برايت سايد



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مشروب الليمون وجل الصبار



المكونات:



حبة واحدة من الخيار.

½ ليمونة.

قطعة من الزنجبيل الطازج.

2- 3 ملاعق من جل الصبار الطبيعي.

½ كوب من الماء.

المكونات:حبة واحدة من الخيار.½ ليمونة.قطعة من الزنجبيل الطازج.2- 3 ملاعق من جل الصبار الطبيعي.½ كوب من الماء.



الطريقة:

يقشر الزنجبيل ويتم غليه على النار ثم يصفى.





وفى الخلاط الكهربائى تضاف جميع المكونات ويتم ضربها جيدا إلى أن تتجانس ويتم تناول كوب إلى كوبين من المشروب قبل النوم وستدهشين بالنتيجة.

يمكنك تناول المشروب قبل كل وجبة رئيسية وقبل الخلود إلى النوم أيضا.









