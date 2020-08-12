محافظ البحيرة يشيد بوعى المواطنين لإنجاح انتخابات مجلس الشيوخ

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، علي فخره وإعتزازه بمواطني محافظة البحيرة في كافة مدنها ومراكزها وقراها ونجوعها الذين كانوا علي قدر المسؤلية وانتفضوا لتلبية نداء الوطن واحتشدوا علي قلب رجل واحد حول صناديق الإقتراع لانتخاب من يمثلهم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020.





جاء ذلك عقب الإعلان عن غلق الصناديق الإنتخابية، و قدم المحافظ تحية شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح عرس مصر الديمقراطى بالمحافظة .





كما شكر المحافظ كل من ساند وسهل تلك المهمة سواء خلال يومى الانتخابات أو ما سبقها من إعداد وتجهيز وحشد المواطنين وتوعيتهم وخاصة من القوات المسلحة والشرطة والحماية المدنية ورجال القضاء وأعضاء مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية ورجال الأعمال وجامعة دمنهور .



