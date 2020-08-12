بريطانيا تحذف 5 آلاف حالة وفاة من ضحايا كورونا

قررت السلطات البريطانية، اليوم الأربعاء، حذف 5 آلاف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من عدد القتلى بسبب مخاوف من طريقة الإبلاغ عنهم.





وكانت صحيفة تليجراف البريطانية كشفت عن إحتمالية إلغاء إحصائية كورونا اليومية في بريطانيا، وذلك بعض إجراء إحصاء من قبل لجنة تحقيق.





وقالت الصحيفة إن نتائج التحقيق سيتم الإعلان عنها الأسبوع الجاري، وذلك عقب أمر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك بالتحقيق بعدما اتضح أن المسئولين كانوا يبالغون في أعداد وفيات الفيروس.





ونقلت تلجراف عن مصدر في الحكومة قوله، إن إحدى التوصيات قد تكون إلغاء الإحصاء اليومي وإجراء إحصاء أسبوعي بدلا منه.





وكان باحثون من جامعة مانشستر أشاروا أن الأشخاص الذين يزيد طولهم عن متر و85 سم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس التاجي كورونا بمقدار الضعف.