تشييع جنازة الإذاعي أحمد أبو السعود من مسجد السيدة نفيسة| صور

شيعت جنازة الإذاعي أحمد أبو السعود، من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة الظهر.

وقال نجله حازم أبو السعود عبر موقع فيسبوك : إنا لله وإنا إليه راجعون توفي الي رحمة الله والدي الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر والصلاة غدا بعد صلاة الظهر في مسجد السيدة نفيسة اللهم ارحمه واغفر له وأدخله فسيح جناتك"

ويذكر أن الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية الأسبق ومسئول الإعلام العسكري في الإذاعة المصرية في حرب أكتوبر.

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