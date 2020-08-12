9 مشاهد ترصد ملامح انتخابات الشيوخ.. حواء تتصدر.. والكمامة والكحول فى اللجان

اختتمت منذ قليل انتخابات مجلس الشيوخ عند اعلان الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجانها الفرعية، فى تمام الساعة 9 مساء، وشهد العرس الانتخابى فى جولته الاولى خلال فترة التصويت التى استمرت على يومين العديد من مظاهر احتفاء المواطنين بالعملية الديموقراطية.









كشفت الانتخابات عن توافد عدد كبير من المواطنين الى لجان الاقتراع لجميع المدارس بالمحافظات، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، ورصدت كاميرا "صدى البلد" خلال جولاتها لتغطية اللجان الانتخابية الاقبال المتزايد والمشاركة الفعالة لكبار السن والشباب والمرأة بالاضافة الى الإجراءات التي قامت بها الدولة لحماية المواطنين من الفيروس مثل الكحولات والكمامات والتباعد الاجتماعى وغيرها.









ورصدت خلية من محررى "صدى البلد" حالة الفرح المنتشرة بين الناخبين الذين تسارعوا لرفع أعلام مصر والرقص على الأغاني الوطنية خلال مشاركتهم بالانتخابات، ففى الساعات الأولى على مدار يومي الانتخابات كان هناك إقبال متوسط من الشباب ومجموعة كبيرة من المرأة وكبار السن حول عدد كبير من المدارس باللجان الانتخابية أبرزها محافظة الجيزة والقاهرة والإسكندرية مرتدين الكمامة ومتبعين الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا مع إشراف الجهات الرقابية لضمان ذلك الأمر، مما ادى الى عدم وجود حالات كورونا فى اليوم الاول للانتخابات.









وعند حلول المساء كان هناك اقبال كبير من الشباب والمرأة وكبار السن حول جميع المدارس باللجان الانتخابية وسط إجراءات احترازية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد، فيما شهدت مقرات الانتخابات حملات تعقيم وتطهير بشكل دوري حفاظًا على سلامة الناخبين مع الحرص على تعقيمهم وتوزيع الكمامات الطبية عليهم قبل الدخول للانتخاب.









الجدير بالذكر ان الهيئة الوطنية للانتخابات قد أغلقت ١٤ ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية؛ أبوابها في نهاية اليوم الثاني والاخير لتصويت المصريين بالداخل في انتخابات مجلس الشيوخ، وبدأت على الفور أعمال الفرز داخل اللجان الفرعية.









وأعلنت الهيئة عن الإجراءات الصحيحة لفرز الأصوات عقب انتهاء يومي التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ؛ وقالت، إن رئيس اللجنة الفرعية يقوم في حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبي المرشحين والقوائم وممثلي الإعلام والمتابعين والزائرين بتحديد صناديق الاقتراع التي سيبدأ في فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلقة بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة، ويقوم بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على الصناديق التي يتم تحديدها وصندوق تلو الآخر في كل نوع على حده.









وأضافت أن رئيس اللجنة يقوم بعدها بتفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاوله وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغًا ثم يقوم بفرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة، ثم تقسيم البطاقات إلى مجموعتين (الأصوات الباطلة والصحيحة) وحصر وإثبات عدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.