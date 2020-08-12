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ديني

الأولى علمي ثانوية أزهرية: امتحانات 2020 تضمن النجاح للجميع والتفوق للمتميزين

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:52 م
الأولي علمي ثانوية
الأولي علمي ثانوية أزهرية..ندا محمد حامد فرحات
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يارا زكريا

قالت الطالبة ندا محمد حامد فرحات، الأولي مكرر علمي على الثانوية الأزهرية، محافظة الغربية، إن امتحانات هذا العام بسبب خوف الطلاب من كورونا كانت تضمن لجميع الطلاب والطالبات الذين ذاكروا النجاح، مع وجود نقاط تفرق المتميزين والأكثر اجتهادًا في كل امتحان.


وأضافت " ندا"  في تصريح لـ " صدى البلد" أنها كانت بمجرد انتهاء مادة تأخذ ساعتين راحة أو أقل حسب المادة المقبلة، ثم تبدأ مراجعتها معتمدة في ذلك على كتب المعهد والكتب الخارجية معًا.


وأوضحت الأولي علمي على الثانوية الأزهرية أنها أثناء الامتحانات لم يكن يسيطر عليها أي توتر نفسي مطلقًا، وأنها بسبب مستجدات فيروس كورونا  اعتمدت على نفسها بشكل كبير، وكانت تستعين باستاذتها هاتفيًا عند الضرورة. 


ويعلن الشيخ صالح عباس ، وكيل الأزهر الشريف،  الثانية ظهر غد الخميس اسماء العشرة الاوائل من كل شعبة ،ونسبة النجاح وتفاصيل اعلان موعد فتح باب التظلمات بالاضافة الى موعد وجدول الدور الثانى ،على ان يتم إتاحة النتيجة للطلاب فى تمام الخامسة والنصف على بوابة الازهر الشريف .


ويذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020 بلغ 128495 طالبًا، من القسم الأدبى (بنين 50602) و(فتيات 34633) بإجمالى 85235 طالبًا، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى (بنين 25127) و(فتيات 18029) بإجمالى 43156 طالبًا، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طلاب.


كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية كانت 635 لجنة عامة بكافة المحافظات، ضمت كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى.

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