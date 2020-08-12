نائب محافظ المنوفية: الرئيس السيسي أكد على أهمية الشباب ودورهم في بناء المجتمع..فيديو

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن الدولة المصرية والسيد رئيس الجمهورية كانوا على وعي كامل بمفهوم تمكين الشباب، حيث بدأ الأمر من إطلاق عام 2016 عام للشباب، حيث أصبح هناك توجه لدمج وتمكين الشباب على كافة الأصعدة.



وأضاف خلال مداخلتة الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الرئيس السيسي أولى دعم سياسي كبير لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والذي كان له دور في وجود العديد من الشباب في مناصب نواب المحافظين، بالإضافة إلى تواجد الشباب في الوزراء والحكومة.



وأوضح أن الرئيس اليوم ومن خلال كلمته للشباب أكد على العقيدة الراسخة للدولة المصرية الحديثة وهي أهمية الشباب ودورهم في البقاء والبناء.



وأكد على أن مصر أصبح لديها نظام مؤسسي مثل الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب والتي من خلالها بيتم تدريب الشباب على القيادة والحياة السياسية.