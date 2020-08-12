القوات المسلحة تنجح في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ بالتعاون مع الشرطة .. والمواطنون يعربون عن عرفانهم وشكرهم وتقديرهم للجيش المصري

القوات المسلحة:

= دوريات ثابتة ومتحركة لمتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية = اشتراك عناصر القوات المسلحة في تأمين الانتخابات في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية









اختتمت انتخابات مجلس الشيوخ عند إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات غلق لجانها الفرعية، فى تمام الساعة 9 مساء اليوم الأربعاء، حيث شهد العرس الانتخابى فى جولته الاولى خلال فترة التصويت التى استمرت على يومين العديد من مظاهر احتفاء المواطنين بالعملية الديمقراطية.













وكشفت الانتخابات عن توافد عدد كبير من المواطنين الى لجان الاقتراع لجميع المدارس بالمحافظات، وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، ورصدت كاميرا "صدى البلد" خلال جولاتها لتغطية اللجان الانتخابية الاقبال المتزايد والمشاركة الفعالة لكبار السن والشباب والمرأة بالاضافة الى الإجراءات التي قامت بها الدولة لحماية المواطنين من الفيروس مثل الكحولات والكمامات والتباعد الاجتماعى وغيرها.









وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2020 لتكون يوم 19 اغسطس الجارى.









وكانت القوات المسلحة أحد أجهزة الدولة التي ساهمت في نجاح الاستحقاق الدستوري، وذلك عبر تأمينها للجان الانتخابية بالتعاون مع الشرطة المدنية والأجهزة المعنية المختلفة.









فقبل الانتخابات، اتخذت القيادة العامة للقوات المسلحة كافة الترتيبات والاجراءات المرتبطة بالتعاون مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الجهات المعنية في الدولة لتنظيم أعمال تأمين انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ على مستوى الجمهورية وتوفير المناخ الامن للمواطنين للادلاء بأصواتهم وذلك انطلاقا من مسئوليتها الوطنية تجاه الشعب المصري.









واشتركت القوات المسلحة بعناصرها في تأمين الانتخابات في نظاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، كما قامت القوات المسلحة بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق بتنفيذ الدوريات الثابتة ومتابعة الأحداث طوال فترة الإنتخابات ومتابعة أى أعمال قد تعرقل سير العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.









وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد القوات الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة وعناصر التأمين الثابثة والمتحركة والتأكد من جميع القوات المشاركة والمهام المكلفين بها لحماية المواطنين والتصدي للمجابهات التي يمكن مواجهتها أثناء تأمين الانتخابات وذلك بالتعاون مع الشرطة المدنية في محيط اللجان الانتخابية وذلك لمنع اي محاولة من شأنها التأثير على عملية الاقتراع.









وأعرب المواطنون المشاركون فى الانتخابات عن تقديرهم للدور الكبير الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية فى تأمين العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.