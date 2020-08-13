تركيا مستمرة في جرائمها.. وتؤكد: سنواصل حماية حدودنا من حزب العمال الكردستاني في العراق

قالت الخارجية التركية إن بلادها ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أمن وسلامة حدودها، إذا استمر وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.





ودانت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، استهداف طائرة مُسيرة تركية، إحدى المركبات التابعة لحرس الحدود العراقي في منطقة "سيدكان" شمال العراق يوم أمس، ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين العراقيين، وبما يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة العراق الشقيق، وتهديدًا جديدًا للأمن والاستقرار الإقليمي.





وشمل البيان تقديم خالص تعازي مصر لأسر الضحايا وللجيش العراقي الباسل، كما تضمّن البيان التأكيد على تضامُن مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب العراق الشقيق في مواجهة تلك الممارسات الاستفزازية، مع التشديد على ضرورة احترام كامل سيادة العراق ووحدة وسلامة أراضيه ضد أي تدخل خارجي.





فيما أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، وقوف بلاده مع العراق في مواجهة الانتهاكات التركية المستمرة لسيادته.



