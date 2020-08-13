الأولى من نوعها.. تعرف على ناطحة السحاب الأنحف في العالم

يشهد العالم حاليًا طفرة كبيرة في عالم البناء، حيث تتسابق الدول في الخروج بأطول برج وناطحات السحاب، وأخيرًا لعبت منطقة مانهاتن في الخروج بأنحف ناطحة سحاب في العالم.





ويتم العمل حاليًا على بناء أنحف ناطحة سحاب باسم "ستاينواي" في منطقة مانهاتن بولابة نيويوك الأمريكية، بأرتفاع يزيد عن 435 متر، ويبلغ طوله 24 ضعف عرضه، ويكفي الطابق لساكن واحد فقط.





كما تقاس نحافة البرج بقيس عرض القاعدة، بالمقارنة بارتفاع المبنى، وهذا يضع برج "ستاينواي" في قائمة الأنحف في العالم، طبقًا لتصريح متحف ناطحات السحاب في نيويورك.





ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تشييد البرج خلال نهاية العام، حيث يقع في منطقة "المليارديرات" جنوب منتزه "سنترال بارك"، ويتكون البرج من 91 طابقًا.