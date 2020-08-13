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أخبار البلد

بالفستان الأبيض.. عروس وزوجها داخل إحدى لجان انتخابات الشيوخ

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:23 ص
عروسين بسوهاج يشاركا
عروسين بسوهاج يشاركا فى انتخابات الشيوخ
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أسامة علي
شهدت اللجنة الفرعية رقم ٦٧٣ بكوم السعادة بمركز طما بسوهاج برئاسة المستشار هيثم رفاعة، قدوم عروسين إلى اللجنة للإدلاء بصوتيهما في انتخابات مجلس الشيوخ أمس، الأربعاء، وذلك قبل غلق اللجان في آخر يوم للانتخابات.

وأصر العروسان سيد علي بكري، وناهد سيد، على المشاركة في العرس الانتخابي؛ لتصبح الفرحة فرحتين على حد قولهما.

وتلقى العروسان التهنئة من رئيس اللجنة وأعضائها بمناسبة زفافهما.

وكان المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، قال بعد انتهاء فترة التصويت، إن الهيئة هي الجهة المنوطة بإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه يحظر على وسائل الإعلام إعلانها قبل ذلك، تطبيقًا لقرار الهيئة رقم 23 لسنة 2019 المنظم للتغطية الإعلامية لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن قرار الهيئة يتسق مع قوانين (تنظيم الانتخابات الرئاسية، وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام).


بالفستان الأبيض.. عروس وزوجها داخل إحدى لجان انتخابات الشيوخ
بالفستان الأبيض.. عروس وزوجها داخل إحدى لجان انتخابات الشيوخ
بالفستان الأبيض.. عروس وزوجها داخل إحدى لجان انتخابات الشيوخ
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