تاتيانا كاريوفا الأولى في الثانوية العامة أدبي بمدينة دهب: لسه قدامي كتير.. فيديو

قالت تاتيانا كاريوفا، الطالبة روسية الجنسية، المقيمة في مدينة دهب، والحاصلة على المركز الأول في الثانوية العامة شعبة أدبي، إنها سعيدة بما حققته، مؤكدة "لسه قدامي شغل كتير لحد ما أوصل للي عيزاه"، متابعة "عايشه في روسيا منذ 15 عام والدي ووالدتي روسيان الجنسية".





وأضافت الطالبة الروسية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة الأولى الفضائية، أن "جدتها أصيبت بمرض ما، والأطباء نصحوها بالإقامة فى مكان هادئ لتتحسن حالتها؛ وأن إحدى صديقاتها نصحتها بالإقامة فى مدينة دهب"، لافتة إلى أن المدينة تتميز "بجو جميل، كما أنها أحبت المكان، وكانت بتيجي دهب على طول".

وأوضحت "قدمت إلى دهب مع جدتي، وأنا بعمر الثانية، أقيم فى دهب منذ كان عمري 5 سنوات، وقررت الإقامة فيها، والتحقت بإحدى المدارس بها".

واستطردت "جدتي لاحظت هوايتي لتأليف القصص"، معقبة "التحقت بالصف الأول الابتدائي، وكنت أعرف بعض حروف اللغة العربية، وتعلمتها مع مرور الوقت".





وأوضحت أنها كانت تدرس لوقت كبير جدا وخاصة اللغة العربية، ولكن التوتر كان له دور في حصولها على 73 من 80 في امتحان اللغة العربية هذا العام، متابعة "هي درجة مش وحشة بس انا كان نفسي أجيب درجة أعلى".



وأشارت إلى أنها قررت تحسين لهجتي باللغة العربية بعد انتهاء الامتحانات، فقرأت لنجيب محفوظ لأسلوبه المدهش، معلقة "في البداية بدأت فى ترجمة كتبه إلى اللغة الروسية".

ولفتت إلى أنها تتمنى الالتحاق بكلية الإعلام لأعمل بالصحافة، مبدية حبها لمصر وعشقها عاداتها وتقاليدها، وأصبح لي أصدقاء كثيرون.



