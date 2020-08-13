الولايات المتحدة وإسرائيل تختبران نظام دفاع صاروخي باليستي مضاد للصواريخ

أجرت وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية اختبارًا مشتركًا لنظام الدفاع الصاروخي المضاد للصواريخ الباليستية (آرو 2) المحدث.





وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية - في تصريحات نقلتها صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية اليوم /الخميس/ على موقعها الإلكتروني - "إن وزارة الدفاع الإسرائيلية ووكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية أجرتا مؤخرًا تجربة طيران مخطط لها مسبقًا لنظام سلاح أرو باستخدام صاروخ أرو 2 الاعتراضي".





وبحسب الوزارة، تم إجراء الاختبار ليلة أمس الأربعاء في تمام الساعة 11:45 مساءً بتوقيت إسرائيل...وبحسب ما قاله المتحدث، فإن الاختبار نجح في اعتراض صاروخ أرض-أرض بعيد المدى من طراز (اس اس ام) برأس حربي هجومي.





وأضافت (جيروزاليم بوست) أن الاختبار جرى تحت إشراف شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية وتم إجراؤه في موقع يقع في وسط إسرائيل.





وذكرت الدفاع الإسرائيلية - في بيان لها في هذا الشأن -: "خلال عملية الاختبار، نجح نظام أرو -2 في استهداف صاروخ سبارو الذي يحاكي صاروخ أرض-أرض بعيد المدى".